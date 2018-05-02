В Киевской области двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки - ФОТО

Об этом трагическом инциденте сообщило dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, несчастный случай произошел в Броварах на улице Олимпийской.

Сейчас в следователей есть две версии произошедшего. Первая - ребенка, который сидел на подоконнике у открытого окна, кто-то из родных случайно толкнул. Вторая - старшая семилетняя сестра, которая выбежала из подъезда, помахала брату рукой, который сидел на подоконнике. Тогда ребенок помахал в ответ, и в это время не удержался и выпал из окна, которое было открытым.

"С малышом выпали кусочек булки и колбасы, которые остались лежать на асфальте", - говорится в сообщении.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия. В то же время соседи по дому заявиляют, что семья, где проживал покойный мальчик вместе с родителями, бабушкой, дедушкой и сестрой - неблагополучная.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Одещине женщина пенсионного возраста случайным образом выпала из окна многоэтажки. Пенсионерка выжила благодаря тому, что зацепилась за спутниковую антенну во время полета.