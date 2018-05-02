10:19 02.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100192909:nastya

На Донбассе ушел из жизни 19-летний защитник родины – ФОТО

Неподалеку Авдеевки на Донбассе, погиб 19-летний десантник Александр Микитюк из Винницкой области.

На Донбассе ушел из жизни 19-летний защитник родины – ФОТО

Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook винницкая журналистка Виктория Микитюк.

Также, соответствующую информацию подтвердили в волонтерском фонде Вернись живым. Там сообщили, что 19-летний Александр Микитюк был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады и погиб на передовой.

Известно, что погибший родом из села Белый Рукав Винницкой области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что форма Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране. 


Поделиться
Читайте также:
 
Британия может заключить соглашение об ассоциации с ЕС по схеме ассоциации с Украиной КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 20 тыс. человек В Лондоне произошла стрельба, есть жертвы Гвардейцы и СБУ усилили меры безопасности в Одессе – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив