На Донбассе ушел из жизни 19-летний защитник родины – ФОТО

Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook винницкая журналистка Виктория Микитюк.

Также, соответствующую информацию подтвердили в волонтерском фонде Вернись живым. Там сообщили, что 19-летний Александр Микитюк был бойцом 95-й десантно-штурмовой бригады и погиб на передовой.

Известно, что погибший родом из села Белый Рукав Винницкой области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что форма Антитеррористической операции позволил разрушить планы Кремля о "государственным перевороте" в нашей стране.