Пылающая высотка рухнула в центре города Бразилии, есть жертвы - ВИДЕО

Видео инцидента публикуют в соцсетях очевидцы.

Сообщается, что количество погибших продолжает расти. Поэтому, сотрудники полиции и спасатели не могут назвать точной цифры относительно жертв.

По предварительным данным, пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности дальнейшего обрушения нет.

В настоящее время на месте обрушения работают 160 спасателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае загорелся небоскреб. В башне Алмас 68-этажного здания расположены компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней.