Пылающая высотка рухнула в центре города Бразилии, есть жертвы - ВИДЕО
В центральной части бразильского города Сан-Паулу загорелся небоскреб в 22-этажном жилом доме, который впоследствии обвалился. В результате инцидента погиб один человек и пропали без вести три человека.
Видео инцидента публикуют в соцсетях очевидцы.
Сообщается, что количество погибших продолжает расти. Поэтому, сотрудники полиции и спасатели не могут назвать точной цифры относительно жертв.
По предварительным данным, пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности дальнейшего обрушения нет.
В настоящее время на месте обрушения работают 160 спасателей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае загорелся небоскреб. В башне Алмас 68-этажного здания расположены компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней.
Властями Нью-Йорка был дан приказ об эвакуации верхних этажей нескольких зданий из-за того, как из-за сильного ветра на вершине 90-этажного строящегося небоскреба переломился подъемный кран. Таки образом часть крана с огромной высоты обрушилась на близлежащую улицу.