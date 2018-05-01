13:19 01.05.2018 | Происшествия | Новости
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Пылающая высотка рухнула в центре города Бразилии, есть жертвы - ВИДЕО

В центральной части бразильского города Сан-Паулу загорелся небоскреб в 22-этажном жилом доме, который впоследствии обвалился. В результате инцидента погиб один человек и пропали без вести три человека.

Пылающая высотка рухнула в центре города Бразилии, есть жертвы - ВИДЕО

Видео инцидента публикуют в соцсетях очевидцы.

Сообщается, что количество погибших продолжает расти. Поэтому, сотрудники полиции и спасатели не могут назвать точной цифры относительно жертв.

По предварительным данным, пострадали также соседние здания, однако власти утверждают, что опасности дальнейшего обрушения нет.

В настоящее время на месте обрушения работают 160 спасателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае загорелся небоскреб. В башне Алмас 68-этажного здания расположены компании, занимающиеся продажей и обработкой драгоценных камней.


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