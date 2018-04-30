17:18 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице разгорелся пожар в лесу

В Киеве случилось возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.

В столице разгорелся пожар в лесу

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве в Голосеевском районе на улице Пироговский шлях пылал лесной массив. На место инцидента прибыли работники спецслужб. Выясняются причины и детали чрезвычайной ситуации.

Спасатели снова предупреждают население, что в Украине установлен наивысший пятый уровень пожарной опасности. В это время запрещено разводить и оставлять костры в зоне леса, несмотря на майские праздники, также не нужно выжигать сухую траву и мусор на приусадебных территориях, бросать окурки и спички в непредназначенные места.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Украине в течении двух суток будет продолжаться чрезвычайный уровень пожарной опасности с 30 апреля по 1 мая.


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