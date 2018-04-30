17:57 30.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре мужчина угнал BMW и насмерть сбил женщину

В Днепре неизвестный мужчина совершил кражу автомобиля BMW с литовскими номерными отличиями. За ним выехали сотрудники полиции, а преступник сбил женщину, в попытке скрыться от преследования.

В Днепре мужчина угнал BMW и насмерть сбил женщину

Об этом сообщает пресс-служба отделения полиции в Днепре.

Днем 30 апреля около 15:00 к правоохранителям поступило сообщение об угоне машины. Сразу был объявлен план-перехват на указанную марку и вскоре патрульный экипаж обнаружил подходящий по ориентировке BMW. Транспортное средство близилось в сторону выезда из города.

По пути злоумышленник на Криворожской трассе совершил наезд на женщину, которая перемещалась на велосипеде и не нарушала правил дорожного движения. От приобретенных травм жертва погибла на месте.

Полиция сообщает, что от велосипеда фактически ничего не осталось. Удар был настолько сильный, что превратил его в кучку железных обломков, а их затем невольно развезли по трассе остальные автомобили.

Преступник проехал еще около километра, далее остановил машину и осуществил попытку убежать в поле. Подозреваемого задержали.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Закарпатской области при въезде в город Хуст случилось дорожно транспортное происшествие с автомобилем и мотоциклом.


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