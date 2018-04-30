В Австрии потерпел крушение частный самолет

По предварительной информации, самолет направляясь в Вену, приземлился в аэропорту земли Инсбрук для дозаправки. Однако, вскоре после взлета борт резко потерял высоту, судно начало клонить в сторону, а затем вниз. Одно крыло задело покрытие полосы и воздушное судно перевернулось. Двигатель самолета загорелся, на месте находилась бригада пожарных, которая ликвидировала огонь.

В результате аварии погиб пилот и пассажир, спасателям удалось достать их тела, спасти людей не удалось. На месте происшествия работают правоохранители, территория аэропорта полностью оцеплена и закрыта для посещения гражданских лиц. Воздушные рейсы перенесли на очередь в соседние аэропорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хакасии потерпел крушение легкомоторный пассажирский самолет.