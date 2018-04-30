11:15 30.04.2018 | Происшествия | Новости
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На израильско-палестинской границе вновь произошла перестрелка

Израильские военные вынуждены были отреагировать на провокации со стороны палестинцев, которые запускали коктейли Молотова со стороны сектора Газа. 

На израильско-палестинской границе вновь произошла перестрелка

Об этом передает пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

Тель-Авив усилил военный контингент на границе с Палестиной из-за массовых антиизраильских акций под общим названием "Большой марш возвращения". Палестинцы забрасывали пограничников взрывчатыми предметами, военные вынуждены были дать отпор и застрелить двоих провокаторов. 

Во втором случае двум палестинцам удалось пересечь границу с южной стороны сектора Газа, солдаты вновь открыли огонь по нападавшим. Премьер-министра Биньямин Нетаньях еще раз напомнил, что Тель-Авив не допустит, чтобы кто-либо, особенно со стороны Сектора Газа, пробовал нарушить государственный суверенитет страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно израильские военные в очередной раз применили силу для разгона палестинцев на границе с сектором Газа.


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