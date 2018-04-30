10:16 30.04.2018 | Происшествия | Новости
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Число погибших в Кабуле увеличилось до 21 человека - ФОТО

В Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что среди погибших при взрывах в Кабуле числится уже 21 человек. Сейчас ведутся работы по установлению личностей погибших.

Число погибших в Кабуле увеличилось до 21 человека - ФОТО

Об этом сообщает Agence France-Presse's.

По предварительной информации, еще 27 человек получили различные ранения. Также выяснилось, что во время терактов погиб фотограф французского информационного агентства France Press Ша Мараи.

"Шах Мараи погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу журналистов", - говорится в сообщении.

К сожалению, среди погибших и пострадавших также есть журналисты других СМИ.

На данный момент специальные службы делают ДНК-экспертизы для установления, кому принадлежат останки, ведь тела очень сильно обгорели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвался около полицейского участка. Террористы организовали двойное нападение с применением взрывчатки со шрапнелью, набитую гвоздями и строительным мусоров. Два взрыва произошло с периодичностью в 20 минут.


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