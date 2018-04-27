В Винницкой области фура слетела в кювет – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Винницкой области.

Согласно словам правоохранителей, ДТП произошло на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, возле села Ксаверовка Винницкого района.

Отмечается, что 31-летний водитель автомобиля Sсania не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. Так, машина врезалась в дорожный отбойник и две электроопоры и опрокинулась в кювет. К счастью, погибших и травмированных нет.

Сейчас правоохранители составляют админпротокол и выясняют все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первой половине дня в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на улице Дегтяревской, 27. Сообщается, что столкновение произошло между мотоциклом и легковым автомобилем. Водитель двухколесного транспорта получил травмы, его госпитализировали.