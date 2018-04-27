В Ровенской области на ходу загорелся бензовоз - ФОТО

Машина двигалась по автодороге Киев-Чоп с открытым пламенем. В автомобиле горело заднее правое колесо. К счастью в происшествии никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел в селе Птичья Дубенского района около шести часов вечера.

Наряд группы реагирования патрульной полиции Дубенского отдела и экипаж местных патрульных полицейских, которые в то время несли службу в Птичье, немедленно направили автомобиль за пределы населенного пункта, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения.

Схватив из служебных автомобилей огнетушители, полицейские мгновенно начали тушить пламя. На помощь правоохранителям подбежал водитель транспортного средства с еще одним огнетушителем. Вместе удалось ликвидировать пожар и предотвратить возможный взрыв, - рассказали в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в четверг, 26 апреля, в селе Большие Пузырьки произошел крупный пожар. Тут горело здание школы. Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, уже на месте происшествия спасатели установили, что горит чердак одноэтажного здания школы.