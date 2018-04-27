Один из городов Великобритани ушел под воду - ВИДЕО

Об этом сообщает издание ВВС.

Сообщается, что происшествие случилось из-за повреждения трубы, которое произошло при монтаже новых электрических кабелей.

Молниеносно образовался фонтан из воды, после чего стали быстро потопать окресные улицы. Так, в некоторых местах города уровень воды доходил до трех метров, полностью накрыв собой стоящие легковые автомобили. Десять машин, которые в это время проезжали мимо вода потопила прямо посреди автодороги.

Были вызваны спасательные службы. По итогам инцидента никто из местных жителей не травмирован. Правоохранители экстренно эвакуировали одну женщину из затопленного дома.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", количество жертв наводнения в Израиле растет.