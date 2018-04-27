Один из городов Великобритани ушел под воду - ВИДЕО
В Великобритании улицы небольшого города Веднсбери масштабно заполнило водой в связи с прорывом водопроводной трубы 27 апреля.
Об этом сообщает издание ВВС.
Сообщается, что происшествие случилось из-за повреждения трубы, которое произошло при монтаже новых электрических кабелей.
Молниеносно образовался фонтан из воды, после чего стали быстро потопать окресные улицы. Так, в некоторых местах города уровень воды доходил до трех метров, полностью накрыв собой стоящие легковые автомобили. Десять машин, которые в это время проезжали мимо вода потопила прямо посреди автодороги.
Были вызваны спасательные службы. По итогам инцидента никто из местных жителей не травмирован. Правоохранители экстренно эвакуировали одну женщину из затопленного дома.
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