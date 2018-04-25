17:57 25.04.2018 | Происшествия | Новости
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В сердце Италии случилось землетрясение

В Италии на центральной территории государства случилось землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр пребывал почти в километре от городка Аквавива-Коллекроче в провинции Кампобассо в Молизе.

В сердце Италии случилось землетрясение

Об этом сообщает The Local.

Инцидент произошел около послеобеденного часа по местному времени, 25 апреля.

Местные правоохранительные службы сообщают, что пока не поступало информации о вероятных жертвах среди гражданских или разрушениях в инфраструктуре и домов. Пожарные спасатели также подтвердили, что не было никаких сообщений на внедрение чрезвычайных мер, хотя наземные команды на всякий случай и вертолеты для эвакуации подготовлены.

Свидетели сообщают, что жильцы соседнего Сан-Джакомо в панике покидали свои жилища, поскольку интенсивное колебание земли чувствовалось по всей длине побережья итальянской территории прямо до Пескара в Абруццо и пролегало далее в южную сторону от Апулии.

До этого в Италии прошло землетрясение магнитудой 3,5 между Муччой и Пьеве-Тезиной на севере провинции Мачерата.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в России зафиксировано два мощных землетрясения.


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