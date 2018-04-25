08:38 25.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии совершено нападение на церковь, десятки погибших

После нападения вооруженных полукочевых скотоводов в церковь Нигерии, погибло 16 мирных жителей.

В Нигерии совершено нападение на церковь, десятки погибших

Как сообщает издание Reuters, среди погибших - двое священников.

Известно, что нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей.

Добавим, подобные нападения - не редкость для Нигерии. Кочевники часто нападают на оседлых нигерийцев. При чем, как правило, кочевники - мусульмане, а оседлые - христиане.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили нападение на четыре контрольные посты полиции и армии. В результате штурма погибло 17 силовиков.


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