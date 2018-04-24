16:51 24.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области обнаружен крупный арсенал оружия - ФОТО

В городе Рубежное Луганской области во время осмотра железнодорожных путей был найден тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В Луганской области обнаружен крупный арсенал оружия - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области в Facebook.

Сообщается, что работник обнаружил возле вагонов подозрительный полиэтиленовый пакет черного цвета и сразу позвонил в полицию.

По прибытию на место происшествия следователь установил, что в указанном пакете оказался крупный арсенал оружия. В частности, полицейский конфисковал корпуса и запалы к гранатам, тротиловую шашку, сигнальную мину, патроны для минометных снарядов калибра 120 мм и 82 мм, а также сигнальный патрон.

На данный момент все изъятые боеприпасы направлены на экспертизы. Кроме того, данный факт внесен в ЕРДР по ст. 263 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.


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