14:50 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области найдены человеческие останки на улице

В городе Каменск Днепропетровской области 23 апреля, неподалеку от вокзала, были найдены останки человека. Предположительно, они принадлежали женщине.

В Днепропетровской области найдены человеческие останки на улице

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в области.

Сообщается, что по улице Вокзальная, недалеко от дома № 25 были найдены части тела расчлененного человека, запакованные в полиэтиленовый пакет. Судмедэксперты после осмотра распознали именно части женских рук.

На место прибыли правоохранительные службы с кинологами и судмедэкспертами, проводятся первоочередные следственные действия. Территория ограждена лентами.

Согласно предварительным данным, остальные части тела погибшей могли растащить собаки.

По данному факту открыто досудебное расследование по статье Уголовного Кодекса "Умышленное убийство", также вся информация внесена в Единый реестр досудебного расследования.

Правоохранители в поисках возможных очевидцев данного преступления. Они просят обратиться к ним тем, кого пропали родственники или знакомые.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в промышленной зоне Запорожья на заброшенном складе полиция обнаружила тонны медицинских отходов и человеческие останки.


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