В Черкассах полыхают старые автомобильные покрышки

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Представитель ГСЧС Константин Проценко заявил, что в данный момент проводятся пожарно-спасательные операции подразделениями Черкасского гарнизона. Они отправились на устранение пожара после поступившего сообщения о возгорании старых автомобильных покрышек на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков.

Как добавил Проценко, огонь занял площадь территории приблизительно в 300 квадратных метров. По месту происшествия работают четыре пожарных расчета.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тальновском районе Черкасской области было найдено секретное место с боеприпасами нашли возле трассы под мостом.