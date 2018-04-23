17:16 23.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах полыхают старые автомобильные покрышки

В Черкассах 23 апреля случился масштабный пожар из-за возгорания старых автомобильных покрышек на открытой площадке промышленной зоны на площади 300 квадратных метров горят с.

В Черкассах полыхают старые автомобильные покрышки

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Представитель ГСЧС Константин Проценко заявил, что в данный момент проводятся пожарно-спасательные операции подразделениями Черкасского гарнизона. Они отправились на устранение пожара после поступившего сообщения о возгорании старых автомобильных покрышек на открытой площадке промышленной зоны в районе проспекта Химиков.

Как добавил Проценко, огонь занял площадь территории приблизительно в 300 квадратных метров. По месту происшествия работают четыре пожарных расчета.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Тальновском районе  Черкасской области было найдено секретное место с боеприпасами нашли возле трассы под мостом.


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