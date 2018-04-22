В Николаеве пьяный водитель маршрутки протаранил рейсовый автобус

В результате происшествия двое пассажиров были травмированы, "скорая помощь" доставила пострадавших в больницу. При этом один из водителей оказался в нетрезвом состоянии.

Как сообщает местное издание Новости N, инцидент произошел на Октябрьском проспекте.

Одна из маршруток ехала со стороны Жуковского кольца в направлении Широкой Балки. Возле супермаркета "Эпицентр" водитель затормозил перед светофором. В этот момент сзади в машину на высокой скорости въехала двигавшаяся следом вторая маршрутка того же маршрута.

Из-за сильного удара первую маршрутку буквально отбросило на десять метров вперед. К счастью, пассажиры были только в первой маршрутке, вторая была пустой. От сильного удара серьезно травмирован и виновник происшествия - водитель второй "Руты". Его также доставили в больницу. По предварительным данным, у водителя на лицо были признаки алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Измаиле Одесской области водитель сбил двух пешеходов. По предварительной информации, водитель на скорости 60 километров в час влетел в девушек 15-ти и 16-ти лет, которые пытались пересечь проезжую часть в нерегулируемом месте.