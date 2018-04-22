В Италии убили последнего бурого медведя на Апеннинах

По предварительной информации, животное скончалось от сильного действия на его организм снотворного вещества. Биологи хотели надеть на него спутниковый ошейник для отслеживания его перемещений. Это было необходимо для отбора самки бурого медведя, чтобы затем попробовать свести животных для размножения.

Медведь стал задыхаться, а затем просто перестал дышать. Вскрытие прольет свет на причину смерти зверя. Председатель парка Антонио Каррара расплакался над тушей погибшего зверя, назвав его смерть "очень большой потерей для мира зоологии". Кроме того, звероловы установили несколько капканов для поимки другого медведя, который приходил в село и периодически терроризировал людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", нильские крокодилы будут помогать украинским пограничникам охранять акватории и побережья.