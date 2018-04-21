Во Львове неизвестные опять подожгли свалку

Инцидент произошел в городе Жидачов на улице Заводской на полигоне, которое принадлежит Жидачевскому ГО УКГП. По предварительной информации, возгорание возникло из-за внешнего воздействия, вероятно это был намеренный поджег со стороны третьих лиц.

На место пожара прибыли 3 единицы специальной техники и группа из 24 спасателей, огонь удалось ликвидировать в течении 15 минут. В области ранее случился похожий инцидент. В селе Хыров Старосамборского района произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума. Вероятно, что в одной из электросетей произошло короткое замыкание.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове во время движения загорелся автобус.