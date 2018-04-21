19:40 21.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове неизвестные опять подожгли свалку

Во Львовской области произошло масштабное возгорание на одном из мусорных полигонов. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Во Львове неизвестные опять подожгли свалку

Инцидент произошел в городе Жидачов на улице Заводской на полигоне, которое принадлежит Жидачевскому ГО УКГП. По предварительной информации, возгорание возникло из-за внешнего воздействия, вероятно это был намеренный поджег со стороны третьих лиц.

На место пожара прибыли 3 единицы специальной техники и группа из 24 спасателей, огонь удалось ликвидировать в течении 15 минут. В области ранее случился похожий инцидент. В селе Хыров Старосамборского района произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума. Вероятно, что в одной из электросетей произошло короткое замыкание.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове во время движения загорелся автобус.


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