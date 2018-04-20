17:19 20.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии происходит извержение вулкана - ВИДЕО

На юго-западном японском острове Кюсю первый раз за 250 лет произошло извержение вулкана Кирисима.

В Японии происходит извержение вулкана - ВИДЕО

Об этом сообщает TheSacramentoBee.

Спецслужбы Японии запретили населению приближаться к вулкану и подниматься на гору. Превдена эвакуация жителей горных домов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших сейчас нет.

Сообщается, что извержение ряда вулканов произошло на высоте 1700 метров над уровнем моря недалеко от вулкана Ио Яма. В 15:43 по местному времени он начал выпускать клубы дыма на высоту 400 метров и выбрасывать камни, а зона поражения может составлять до двух километров от кратера.

Упоминается о возможности образования пирокластических потоков.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индонезии вулкан выпустил крупные облака серного газа.


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