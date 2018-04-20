В Японии происходит извержение вулкана - ВИДЕО

Об этом сообщает TheSacramentoBee.

Спецслужбы Японии запретили населению приближаться к вулкану и подниматься на гору. Превдена эвакуация жителей горных домов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших сейчас нет.

Сообщается, что извержение ряда вулканов произошло на высоте 1700 метров над уровнем моря недалеко от вулкана Ио Яма. В 15:43 по местному времени он начал выпускать клубы дыма на высоту 400 метров и выбрасывать камни, а зона поражения может составлять до двух километров от кратера.

Упоминается о возможности образования пирокластических потоков.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индонезии вулкан выпустил крупные облака серного газа.