В американском штате Монтана объявили чрезвычайную ситуацию

Об этом сообщает Xinhua.
В северных районах Монтаны жители страдают от неубывающего и неспадающего наводнения.
Специалисты определяют, что такая природная ситуация возникла в связи с рекордно выпавшем количеством снега на протяжении аномально затянувшегося зимнего периода.
В частности, десятки автодорог затопленной территории Мантаны были повреждены наводнениями. Руководство штата попросило граждан подготовится к эвакуации в ближайшие сроки.
На месте дежурит повышенное количество правоохранительных отрядов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в канадском городе Торонто из-за сильных снегопадов, дождей и града случилось более 550 дорожно-транспортных происшествий.