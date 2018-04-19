17:50 19.04.2018 | Происшествия | Новости
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В американском штате Монтана объявили чрезвычайную ситуацию

В семи округах и индейской резервации Форт-Белкнап штата Америки Монтана спецслужбами объявлено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

В американском штате Монтана объявили чрезвычайную ситуацию

Об этом сообщает Xinhua.

В северных районах Монтаны жители страдают от неубывающего и неспадающего наводнения.

Специалисты определяют, что такая природная ситуация возникла в связи с рекордно выпавшем количеством снега на протяжении аномально затянувшегося зимнего периода. 

В частности, десятки автодорог затопленной территории Мантаны были повреждены наводнениями. Руководство штата попросило граждан подготовится к эвакуации в ближайшие сроки.

На месте дежурит повышенное количество правоохранительных отрядов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в канадском городе Торонто из-за сильных снегопадов, дождей и града случилось более 550 дорожно-транспортных происшествий.


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