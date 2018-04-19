14:24 19.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине осквернили постамент с гербом Украины – ФОТО

В Харьковской области в городе Дергачи неизвестные жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком.

На Харьковщине осквернили постамент с гербом Украины – ФОТО

Об этом инциденте сообщил глава общественного совета Дергачевского райгосадминистрации Александр Анчишкин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину. Также глава совета утверждает, что монумент повалила группа неизвестных около 23:30.

Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу свалили ковшом желтого трактора. Все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai. Уже после совершенного вандлизма, злоумышленники уехали в сторону гимназии №3.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре Харькова памятник погибшим воинам УПА неизвестные раскрасили в цвета польского флага. По словам правоохранителей, неизвестные нарисовали на памятнике погибшим воинам УПА полосы белого и красного цвета.


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