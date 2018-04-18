В Чехии автобус с украинцами попал в аварию, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как отмечается, авария случилась в 100 км от украинской границы. Там на трассе перевернулся прицеп трактора, впоследствии чего спровоцировало ДТП.

"Колесная ось полетела в лобовое стекло автобуса с соотечественниками", - говорится в сообщении.

По оценкам медиков, тяжело травмированных нет, первая помощь была оказана на месте. Через некоторое время за украинцами выехал ближайший свободный автобус.

Напмоним, как сообщаал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел на перекрестке улиц Академика Павлова и Механизаторская. Виновников дорожно-транспортного происшествия выступил водитель ВАЗа, который не пропустил другого шофера на повороте и врезался прямо в лоб транспорта.