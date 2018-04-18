Сумчанин угрожал самоубийством из-за зарплаты

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Указано, что в правоохранительные службы на линию "102" от гражданских лиц поступило сообщение о потенциальном самоубийце.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний мужчина залез на трубу из-за того, что ему отказываются заплатить заработанные деньги в одном из местных предприятий.

Спасатели убедили мужчину спуститься на твердую почву и возвратиться в круги семьи.

По данному зарегистрированному факту в полиции проводят проверку всех деталей инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Северодонецк Луганской области в ночь на пятницу, 6 апреля, мужчина убил себя гранатой.