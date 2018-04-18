19:31 18.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сумчанин угрожал самоубийством из-за зарплаты

В Сумах сотрудник одного из предприятий выбрался на трубу котельной Северного промузла и грозил сорваться с высоты в 30 метров, если ему не отдадут долг по заработной плате.

Сумчанин угрожал самоубийством из-за зарплаты

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Указано, что в правоохранительные службы на линию "102" от гражданских лиц поступило сообщение о потенциальном самоубийце.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний мужчина залез на трубу из-за того, что ему отказываются заплатить заработанные деньги в одном из местных предприятий.

Спасатели убедили мужчину спуститься на твердую почву и возвратиться в круги семьи.

По данному зарегистрированному факту в полиции проводят проверку всех деталей инцидента.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Северодонецк Луганской области в ночь на пятницу, 6 апреля, мужчина убил себя гранатой.


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