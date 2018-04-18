14:54 18.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191680:test

На Харьковщине нашли артснаряд возле школы

В Харьковской области в селе Циркуны поблизости учебного заведения обнаружили и изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

На Харьковщине нашли артснаряд возле школы

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Указано, что у хозяйственной постройки на территории местной школы, пребывающую на расстоянии приблизительно сто метров от учебного корпуса, где занимались дети. В разгар учебного процесса сотрудник школы нашел боеприпасы, о чем оперативно сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие на место полицейские оперативно эвакуировали с места события 350 учеников и 50 взрослых граждан.

Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли покрытый ржавчиной артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Данные внесли в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Украина становится всё более экспортной страной – Ярослав Жалило День пограничника в Украине "декоммунизировали" Президент США подтвердил факт встречи Помпео с Ким Чен Ыном Порошенко утвердил закон о выводе из тени производства вина в Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив