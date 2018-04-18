На Харьковщине нашли артснаряд возле школы

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Указано, что у хозяйственной постройки на территории местной школы, пребывающую на расстоянии приблизительно сто метров от учебного корпуса, где занимались дети. В разгар учебного процесса сотрудник школы нашел боеприпасы, о чем оперативно сообщил в правоохранительные органы.

Прибывшие на место полицейские оперативно эвакуировали с места события 350 учеников и 50 взрослых граждан.

Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли покрытый ржавчиной артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Данные внесли в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков.