В центре Еревана продолжаются столкновения

Об этом сообщает NEWS.am.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов для полной безопасности установили колючую проволоку в два ряда, за которой установлены светошумовые гранаты. Однако несмотря на это, участники протестов снова перекрывают центральные улицы.

По словам очевидцев, сейчас митингующих немного, однако видны автобусы с полицейскими и водомет.

Стоит добавить, что совсем недавно полицейские выступили с заявлением о том, что необходимо в кратчайшие сроки остановить митинг, который нарушает общественный порядок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Барселоне сторонники марша за независимость области требуют правительство прекратить репрессии и преследование каталонских политиков. Все активисты были одеты в желтые футболки в знак солидарности с каталонскими политиками, которые оказались за решеткой после проведенного в октябре референдума за независимость области.