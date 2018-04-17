20:56 17.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате аварии на трассе Киев-Одесса пострадали четыре человека - ФОТО

В аварии, которая произошла во вторник, 17 апреля, на трассе Киев-Одесса в Черкасской области, пострадали четверо человек.

В результате аварии на трассе Киев-Одесса пострадали четыре человека - ФОТО

Скорая помощь увезла в больницу трех сотрудников "Укравтодора" и водителя грузовика. Как рассказали в пресс-службе полиции Черкасской области, грузовик сбил прицеп-информатор и трех сотрудников "Укравтодора", которые работали на проезжей части.

Как было установлено полицейскими, водитель автомобиля DАF с полуприцепом, который перевозил около 25 кубов аммиачной воды, не справился с управлением.

В итоге его машина въехала в автомобиль "Газель", который был припаркован на обочине дороги по направлению движения.

Водителя автомобиля DАF, а также водитель и двое пассажиров автомобиля "Газель" с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в Маньковскую центральную больницу.

Вместе с тем в "Укравтодоре" уточнили, что двое сотрудников предприятия получили легкие травмы, один - тяжелые.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате масштабной аварии в Кривом Роге погибли восемь человек и травмированы 21 человек, среди которых большинство - работники "Арселормиттал Кривой Рог".


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