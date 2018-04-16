18:37 16.04.2018 | Происшествия | Новости
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В США в тюрьмах произошли драки, есть погибшие

В штате Южная Каролина Соединенных Штатов Америки призошла крупная драка в тюрьме строгого режима, в результате которой погибли семь заключенных и приблизительно два десятка получили ранения.

В США в тюрьмах произошли драки, есть погибшие

Об этом сообщает The Independent.

Как заявил пресс-секретарь тюрьмы Джефф Таилон, у правоохранителей вышло завершить происшествие только к утру понедельника, 16 марта, после того как ночью развернулось побоище в исправительном учреждении "Ли Коррекшенал Инститьюшен".

Таилон добавил, что полицейские обошлись без повреждений, а 17 человек из раненых заключенных нуждались в помощи в медучреждениях вне территории тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в мексиканском штате Веракрус семь человек погибли и не менее 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем.


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