В Манчестере легковушка наехала на толпу людей, шесть человек травмированы

В результате инцидента серьезно пострадали шесть человек. Как сообщает Мanchester Evening News, дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня по местному времени.

На место прибыли машины и вертолеты скорой помощи. При этом полиция утверждает, что инцидент не был террористическим актом.

По словам представителя скорой помощи, четверо из пострадавших могли самостоятельно ходить, а у двоих были травмированы ноги, степень повреждений неизвестна.

Правоохранители уже арестовали 80-летнего мужчину. Его подозревают в неосторожном вождении. Позже полиция сообщила. что арестованный является одним из шести раненых. Он был взят под стражу, а пятерых людей отвезли в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Лисичанск Луганской области в понедельник, 16 апреля, грузовик "МАЗ" врезался в маршрутку "Рута". В результате аварии травмы получили десять человек. Скорая помощь увезла в больницу девять пассажиров маршрутки и водитель грузовика. При этом медики рассказали, что у трех пассажиров переломы ребер и ключицы, а семь граждан получили ушибы.