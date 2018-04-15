09:44 15.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки российские бандформирование 3 раза нарушали режим прекращение огня. Об этом передает пресс-центр Генерального штаба. 

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного, Лебединского, Талаковка и Шахты "Бутовка". Было зафиксировано передвижение снайперских групп около Авдеевки, Широкино, Лебединского, Талаковки, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, Гнутово.

На Луганском направлении враг боевики вели огонь из минометов по Зайцевому, Троицкому и Луганскому. В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения и были госпитализированы. 

На Мариупольском направлении никаких провокаций со стороны противника не наблюдалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поделился с журналистами деталями переформатирование АТО в Операцию объединенных сил.


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