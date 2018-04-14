09:49 14.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки российские бандформирование 43 раза нарушали режим прекращение огня. Об этом передает  пресс-центр Генерального штаба.

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно противник активизировался ближе к темному времени суток. Первый обстрел был зафиксирован в 21:25. На Луганском направлении враг не прекращал вести огонь из минометов и пулеметов в направлении Крымского, Троицкого и Зайцевого. 

На Донецком направлении с 82 мм минометов нанесены были удары по населенным пунктам Опытного и Каменки. От огнестрелов вынуждены были обороняться защитники Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки. Пулеметный огонь накрывал украинских солдат в районе Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка".

Около Каменки, Опытного, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Водяного украинские бойцы вынуждены были открыть ответный огонь. В результате обстрелов один защитник Украины получил ранение, его госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за четыре года войны на Донбассе погибло более 10 тыс военнослужащих.


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