На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно противник активизировался ближе к темному времени суток. Первый обстрел был зафиксирован в 21:25. На Луганском направлении враг не прекращал вести огонь из минометов и пулеметов в направлении Крымского, Троицкого и Зайцевого.

На Донецком направлении с 82 мм минометов нанесены были удары по населенным пунктам Опытного и Каменки. От огнестрелов вынуждены были обороняться защитники Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки. Пулеметный огонь накрывал украинских солдат в районе Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка".

Около Каменки, Опытного, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Водяного украинские бойцы вынуждены были открыть ответный огонь. В результате обстрелов один защитник Украины получил ранение, его госпитализировали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за четыре года войны на Донбассе погибло более 10 тыс военнослужащих.