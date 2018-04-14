10:28 14.04.2018 | Происшествия | Новости
100191309:roman

Бомбардировка Дамаска - как это было - ФОТО

За прошедшие сутки США, Великобритания и Франция выпустили по Дамаску более 30 тяжелых ракет. Об этом передает Reuters.

Бомбардировка Дамаска - как это было - ФОТО

Основными целями союзников были химические хранилища и командные пункты, откуда происходит координация бомбардировок по Восточной Гуте. Бомбардировка не коснулась правительственного квартала в сирийской столице. Во время второго налета на Хомс пострадало три человека.

Информации о точном количестве погибших в Дамаске и нанесенном ущербе покамест отсутствует. Сирийское командование перераспределило самолеты на аэродромы, контролируемые российскими силами, в надежде на то, что США не захотят наносить удары именно туда. Также была обьявлена эвакуация населения Дамаска в пригород столицы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", накануне атаки США рассматривали восемь объектов в качестве целей для ударов в Сирии


Поделиться
Читайте также:

  • В Сирии в результате атаки авиации правительства Башара Асада по городу Арбин погибло 37 человек. Об этом передает dpa.

  • Среди всех военных действий, сопровождающих сирийский конфликт, спор, противопоставляющий Россию и США, судя по всему, получит развитие. Могут ли военные удары против режима Башара Асада трансформировать новую холодную войну между Москвой и Вашингтоном в горячий конфликт? - анализирует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

  • "Сегодня война в Донбассе - один из худших в мире гуманитарных кризисов, часто происходят атаки обеих сторон на территории Донецкой и Луганской областей", - пишут в своей статье в The Washington Post американские исследователи Синтия Бакли, Ральф Клем, Джерод Фокс и Эрик Херрон.
 
Коалиция НАТО нанесла ракетные удары по Сирии На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ Прогноз погоды в Украине: в стране продолжает сохранятся плюсовая температура Настоящая находка - в Африке отыскали редкий исторический артефакт
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив