Бомбардировка Дамаска - как это было - ФОТО

Основными целями союзников были химические хранилища и командные пункты, откуда происходит координация бомбардировок по Восточной Гуте. Бомбардировка не коснулась правительственного квартала в сирийской столице. Во время второго налета на Хомс пострадало три человека.

Информации о точном количестве погибших в Дамаске и нанесенном ущербе покамест отсутствует. Сирийское командование перераспределило самолеты на аэродромы, контролируемые российскими силами, в надежде на то, что США не захотят наносить удары именно туда. Также была обьявлена эвакуация населения Дамаска в пригород столицы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", накануне атаки США рассматривали восемь объектов в качестве целей для ударов в Сирии.