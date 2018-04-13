В Одессе на пляже горит ресторан

Информация о возгорании поступила около 11 часов утра. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщают местное издание "Думская", пожар возник на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана. Сейчас на месте пожара работают спасатели.

Кроме того, по информации издания, пожару в Одессе присвоен второй, повышенный ранг, из-за площади огня и опасности распространения пожара на другие объекты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре вечером, 11 апреля, произошел масштабный пожар, причиной которого послужило горение заброшенного здания. Для ликвидации пожара задействовали 40 спасателей, пять единиц пожарно-спасательной техники и подразделения аэроподдержки.