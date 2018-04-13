19:15 13.04.2018 | Происшествия | Новости
100191284:test

В Болгарии случилась масштабная авария

В Болгарии дорожно-транспортно происшествие забрало жизни не менее шести человек и еще около 20, в том числе и ребенок, пострадали. Автобус столкнулся с легковым автомобилем на автомагистрали "Фракия" к востоку от столицы страны, Софии.

В Болгарии случилась масштабная авария

Об этом сообщает болгарское издание ВНТ.

По предварительным данным спецслужб, водитель автобуса не выступал виновником ДТП.

На территории инцидента проводят работы 14 бригад спасательных служб. Правоохранители пока не выяснили все обстоятельства и причины аварии. 

Сообщается, что количество жертв может поднятся до десяти человек, поскольку спасатели все еще достают тела из автобуса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", недалеко от авиабазы Крей в департаменте Уаза во Франции перевернулся автобус со студентами, вследствие чего 16 человек получили серьезные травмы.


Поделиться
Читайте также:
 
Савченко решила прервать голодовку "Холодной войны" с Россией нет, - МИД Нидерландов В Греции паром с людьми врезался в причал Компания "Золотой берег" продолжает продажу элитных коттеджей в Одессе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив