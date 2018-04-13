В Болгарии случилась масштабная авария

Об этом сообщает болгарское издание ВНТ.

По предварительным данным спецслужб, водитель автобуса не выступал виновником ДТП.

На территории инцидента проводят работы 14 бригад спасательных служб. Правоохранители пока не выяснили все обстоятельства и причины аварии.

Сообщается, что количество жертв может поднятся до десяти человек, поскольку спасатели все еще достают тела из автобуса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", недалеко от авиабазы Крей в департаменте Уаза во Франции перевернулся автобус со студентами, вследствие чего 16 человек получили серьезные травмы.