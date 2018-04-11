13:15 11.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100191024:test

В Виннице следователи открыли производство после обвала стены - ФОТО

В Виннице правоохранительные органы начали уголовное производство по факту обвала стены одного из зданий во время строительных работ, по итогам которого одержали травмы трое рабочих.

В Виннице следователи открыли производство после обвала стены - ФОТО

Об сообщает пресс-служба прокуратуры в Винницкой области.

В ведомстве подтвердили, что возле гостиницы "Франция" в центре Винницы, в период проведения ремонтно-строительных работ 10 апреля действительно обвалилась стена, после чего пострадали люди.

Указано, что двоих работников фирмы - 21-летнего и 19-летнего перней доставили в противошоковое отделение ГКБ СМП с множественными травматическими повреждениями органов или тканей. Третий пострадавший не согласился на госпитализацию.

Сообщается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного нарушением правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью по статье Уголовного кодекса Украины. За это нарушителям грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать конкретные посты или развивать определенную деятельность на срок до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Винница на одной из территорий, выделенных под строительыные работы, случился обвал стены, по итогам которого под обломками строительных материалов осталось три человека.


Поделиться
Читайте также:
 
В Индонезии погибло 90 человек из-за отравления алкоголем Подробности закрытия расследования о госизмене Поклонской и Аксенова В среду начались переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" о новом контракте ГСЧС проверила более тысячи объектов на пожарную безопасность
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив