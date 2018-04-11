В Виннице следователи открыли производство после обвала стены - ФОТО

Об сообщает пресс-служба прокуратуры в Винницкой области.

В ведомстве подтвердили, что возле гостиницы "Франция" в центре Винницы, в период проведения ремонтно-строительных работ 10 апреля действительно обвалилась стена, после чего пострадали люди.

Указано, что двоих работников фирмы - 21-летнего и 19-летнего перней доставили в противошоковое отделение ГКБ СМП с множественными травматическими повреждениями органов или тканей. Третий пострадавший не согласился на госпитализацию.

Сообщается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного нарушением правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью по статье Уголовного кодекса Украины. За это нарушителям грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать конкретные посты или развивать определенную деятельность на срок до трех лет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Винница на одной из территорий, выделенных под строительыные работы, случился обвал стены, по итогам которого под обломками строительных материалов осталось три человека.