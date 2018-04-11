На Луганщине подорвался автомобиль с семьей, четыре человека погибли

В результате инцидента погибли четыре человека. Как сообщает в среду, 11 апреля, пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в полицию поступило сообщение от местного жителя.

Мужчина сообщал, что 7 апреля его соседи на своем автомобиле "Shevrolet Niva" поехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

Правоохранители провели проверку недалеко от реки Северский Донец, которая непосредственно находится на линии разграничения и обнаружили там поврежденный автомобиль "Shevrolet Niva".

По предварительным данным автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства, который сдетонировал, когда на него наехала машина. При этом в автомобиля выявили четыре обугленных трупа.

На месте происшествия сейчас продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос о переквалификации данного события на статью "Террористический акт".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Озерное Измаильского района между местными жителями возник конфликт, в следствии которого трое мужчин госпитализировано с огнестрельным и ножевыми ранениями.