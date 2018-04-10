Родители недоглядели: на Одещине подросток застрелил своего ровесника - ВИДЕО
В Одесской области несовершеннолетний юноша убил застрелил своего товарища. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в области.
По предварительной информации, два подростка решили организовать "домашний" тир и пострелять по недвижущимся мишеням. Затем 15-летний подросток нечаянно выстрелил в грудь своему ровеснику, от чего тот скончался на месте.
На место инцидента прибыли правоохранители и медики, последние констатировали смерть подростка от попадания в правое легкое. Полиция также устанавливает откуда ребята достали боевой пистолет.
Следственно-оперативная группа полиции продолжает устанавливать все обстоятельства глупого убийства.