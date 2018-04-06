17:37 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Тернопольщине два несчастных случая за сутки, есть погибшие

В Украине на Тернопольской области в течении суток во время местных производственных работ произошло два несчастных случая со смертельным исходом.

На Тернопольщине два несчастных случая за сутки, есть погибшие

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

Указано, что правоохранителям Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от медика бригады скорой помощи. Врач заявил, что в период совершения ремонтных строительных работ на улице Вербицкого один из строителей орвался с балкона пятого этажа. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, прибывшей карете скорой помощи не удалось его спасти, после чего он сконался на месте происшествия. Погибшему было 40 лет.

Второй смертельный инцидент случился в селе Пищатинцы в момент разгрузки зерна на местном току. Местный житель из Шумщини в эту минуту пребывал в бункере для хранения хлебов, в следствии чего его насмерть засыпало.

По данному факту открыто уголовное производство и длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области сошли с рельсов два вагона дизель-поезда.


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