Заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме в Венесуэле, десятки погибших

Отмечается, что в штабе полиции Карабобо, погибло 68 человек в результате пожара, поэтому было назначено четырех прокуроров, чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий.

Однако, некоторые местные СМИ сообщают, что погибших намного больше, 78 человек, а возгорание возникло после начала бунта в момент посещения заключенных родственниками.

Известно, что заключенные взяли одного из посетителей в заложники и ранили его ножом. Поскольку власти не ответили на их требования, заключенные начали жечь матрасы, после чего возник пожар.

Большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время ночного рейда в тюрьме города Пуэрто-Аякучо были убиты 37 заключенных. Спецоперация проводилась Службой государственной безопасности.