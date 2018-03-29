08:40 29.03.2018 | Происшествия | Новости
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Заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме в Венесуэле, десятки погибших

В венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек. Об этом в Twitter сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме в Венесуэле, десятки погибших

Отмечается, что в штабе полиции Карабобо, погибло 68 человек в результате пожара, поэтому было назначено четырех прокуроров, чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий.

Однако, некоторые местные СМИ сообщают, что погибших намного больше, 78 человек, а возгорание возникло после начала бунта в момент посещения заключенных родственниками.

Известно, что заключенные взяли одного из посетителей в заложники и ранили его ножом. Поскольку власти не ответили на их требования, заключенные начали жечь матрасы, после чего возник пожар.

Большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", во время ночного рейда в тюрьме города Пуэрто-Аякучо были убиты 37 заключенных.  Спецоперация проводилась Службой государственной безопасности.


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