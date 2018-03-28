06:00 28.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине опрокинулся школьный автобус, пострадала одна школьница - ФОТО

В Сумской области во вторник, 27 марта, школьный автобус с детьми съехал в кювет.

На Сумщине опрокинулся школьный автобус, пострадала одна школьница - ФОТО

В результате происшествия одна из старшеклассниц получила травму. Девушку скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным событиям, инцидент произошел возле города Ворожба около девяти часов утра. На момент аварии в транспортном средстве находилось семь детей и трое взрослых.

С помощью телескопического погрузчика местной агрофирмы и троса удалось вытащить школьный автобус из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева перевернулся грузовик. В результате аварии произошло столкновение семи автомобилей. На этот раз пострадавших не обнаружено.


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