На Сумщине опрокинулся школьный автобус, пострадала одна школьница - ФОТО

В результате происшествия одна из старшеклассниц получила травму. Девушку скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным событиям, инцидент произошел возле города Ворожба около девяти часов утра. На момент аварии в транспортном средстве находилось семь детей и трое взрослых.

С помощью телескопического погрузчика местной агрофирмы и троса удалось вытащить школьный автобус из кювета и отбуксировать на безопасный участок автодороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева перевернулся грузовик. В результате аварии произошло столкновение семи автомобилей. На этот раз пострадавших не обнаружено.