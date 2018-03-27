Среди тел, опознанных в Кемерово, 13 детей

На данный момент под завалами все еще остаются четыре человека. Как сообщает российское издание РИА-новости, ссылаясь на свои источники в экстренных службах региона, на данный момент работы по опознанию 25 человек завершены. При этом -13 из них дети в разном возрасте, от четырех до 13 лет.

По состоянию на утро вторника, 27 марта, на данный момент в больнице остаются 15 человек, а спасатели продолжают разбирать сгоревшее здание торгового центра.

Вместе с тем в Министерство здравоохранение заверили, что судмедэксперты работали всю ночь и во вторник, 27 марта, тела будут подготовлены для передачи в спецбюро. Также утром в Кемерово прибыли федеральные специалисты судмедцентра, которые будут проводить генетические исследования. На сегодня запланирована передача родственникам первых десяти тел. Сейчас в стационаре остается 15 человек, в том числе 13 − в удовлетворительном состоянии, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта произошел пожар в торговом центре в Кемерово. Погибли 64 человека, ранее сообщалось, что среди них как минимум восемь детей.