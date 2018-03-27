На Львовщине легковушка упала в реку, водитель погиб

В результате аварии водитель автомобиля погиб. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, около полуночи

возле села Бориня Турковского района местный житель не справился с управлением.

Его машина съехала в реку Боринька. После чего автомобиль Fiat Doblo перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний водитель погиб на месте происшествия.

Сейчас полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в понедельник, 26 марта, с Горбатого моста упал полицейский автомобиль. К счастью, никто во время происшествия не пострадал. Как сообщает пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, после инцидента два сотрудника полиции обратились за медицинской помощью. Пострадал только полицейский автомобиль.