В Запорожской области машина с беременной женщиной и двумя детьми слетел в кювет

К счастью никто в аварии не пострадал. Вместе с тем самостоятельно водитель не смог вытянуть машину обратно на дорогу.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в селе Вишневатое Розовского района. На момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле Hyundai Sonata находилось пять человек.

При этом среди пассажиров была беременная женщина и двое малолетних детей.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли вытянуть машину на проезжую часть дороги, далее она самостоятельно продолжила движение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, водитель автомобиля Land Rover столкнулся с товарным поездом. Инцидент произошел в поселке Великая Копаня Виноградовского района на Закарпатье. По предварительной информации, 26-летний житель Хуста на большой скорости двигался в направлении железнодорожного переезда.