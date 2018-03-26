23:27 26.03.2018 | Происшествия | Новости
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В российском Грозном горит жилой дом

В российском городе Грозный в понедельник, 26 марта, загорелся жилой дом.

В российском Грозном горит жилой дом

На данный момент на месте инцидента работают шесть единиц техники и 30 спасателей. Пострадавших в результате происшествия пока нет.

Как сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления Министерства чрезвычайным ситуаций по Чеченской республике, происшествие произошло на проспекте Кадырова. Тут горит крыша 12-этажного жилого дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта в торговом центре в российском городе Кемерово начался пожар. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

По последним данным в результате пожара погибли 64 человека.


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