В российском Грозном горит жилой дом

На данный момент на месте инцидента работают шесть единиц техники и 30 спасателей. Пострадавших в результате происшествия пока нет.

Как сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального управления Министерства чрезвычайным ситуаций по Чеченской республике, происшествие произошло на проспекте Кадырова. Тут горит крыша 12-этажного жилого дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта в торговом центре в российском городе Кемерово начался пожар. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

По последним данным в результате пожара погибли 64 человека.