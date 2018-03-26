В Львовской области в аварии погиб районный военком

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военный комиссар. Как сообщает департамент гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, водитель автомобиля BMW на литовской регистрации выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Daewoo Lanos, за рулем которого находился военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата.

От сильного лобового столкновения водитель автомобиля Daewoo погиб на месте происшествия. Отмечается, что погибшим был

В свою очередь водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правого голеностопного сустава.

Сейчас полиция устанавливаются причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Запорожской области в воскресенье, 25 марта, по неизвестным пока причинам иномарка слетела с автодороги в кювет. К счастью никто в аварии не пострадал. На момент аварии в машине находилась беременная женщина и двое детей.