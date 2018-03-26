10:15 26.03.2018 | Происшествия | Новости
100189565:Polishuk

Консул в России проверяет, есть ли украинцы среди жертв пожара в Кемерово - МИД

Украинский консул в российском Новосибирске проверяет информацию, нет ли среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово граждан Украины.

Консул в России проверяет, есть ли украинцы среди жертв пожара в Кемерово - МИД

Как сообщил в понедельник утром, 26 марта, заместитель директора консульской службы Министерства иностранных дел - начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич, на данный момент компетентные органы Российской Федерации пока не предоставляют информацию о погибших и пострадавших в этой трагедии.

Вместе с тем по данным российских СМИ, число жертв пожара в Кемерово достигло 53 человек. По данным оперативного штаба по ликвидации последствий пожара, сегодня утро в районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших.

Напомним, спасатели уже ликвидировали открытое горение в ТЦ в Кемерово, продолжается проливка участков обрушения.

Как сообщал УРА-Информ, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в воскресенье, 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находятся кинотеатр и детские игровые площадки. Из торгового центра были эвакуированы сто посетителей и сотрудников комплекса.


Поделиться
Читайте также:
 
Президенты ЕС и Турции сегодня обсудят двусторонние отношения Украина значительно сократила запасы газа в хранилищах Савченко находится в камере, которая не отапливается Украина может нарастить транзит газа за счет Румынии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив