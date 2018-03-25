В Хорватии футболист умер после попадания в него мяча

Смертельный случай произошел во время товарищеского матча 3-го дивизиона национальной лиги. На 15-минуте матча Бобан неправильно принял мяч на грудь, из-за чего у него случилась одышка.

Вначале спортсмен походил по полю, поприседал, однако спустя пару минут свалился на землю замертво. К нему сразу же подошли врачи, однако спасти Бобана не удалось. Точную причину смерти не называют, она станет известна после вскрытия.

Тренера и коллеги утверждают, что Бобан не ощущал никакого дискомфорта и не имел претензий к здоровью накануне матча. Хорват регулярно посещал тренировки и участвовал в гостевых поединках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Флоренции состоялась церемония похорон футболиста ФК "Фиорентина" Давиде Астори. Почтить талант и память футболиста приехал Антонио Конте вместе с вратарем Буффоном, а также игроками Пьянича, Маркизио, Кьеллини, Бернардески, где Шильйо, Барцальи.