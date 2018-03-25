13:16 25.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус

На одной из трасс Эквадора произошла смертельная авария с участием автобуса. Об этом передает El Comercio.

В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус

Инцидент произошел в провинции Манаби. По предварительной информации, водитель транспорта двигался на большой скорости на участке дороги, который местный называют "поворотом смерти". 

В результате ДТП автобус несколько раз перевернулся и скатился с увесистого ущелья. Комиссия по делам транспорта сообщает о 12 погибших, еще 22 человека были срочно госпитализированы, в основном старики и дети. Водитель транспорта погиб на месте.

На месте происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального оборудования освободили несколько человек от груды металла, который придавил тела пострадавших. Трасса временно перекрыта, полицейские устанавливают ве обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Житомирской трассе автобус столкнулся с иномаркой, три человека получили травмы.

 


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