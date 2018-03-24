Восточная Гута опять подвергается авианалетам ВВС Ассада

Сообщается, что миротворческая гуманитарная миссия "Белые каски" не могут проводить операцию по эвакуации 400 тыс населения города из-за постоянных бомбардировок вражеской авиации.

В результате налета на город Арбин, в котором предположительно находились силы мятежников, погибло 37 гражданских лиц, в большинстве своем женщины и дети.

На данный момент правительственные войска Ассада захватили центральную часть города и продолжают вытеснять оппозиционные силы. САА продолжают применять авиацию для бомбардировок сил противника. Некоторые СМИ утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько недель сотни жителей Восточной Гуты были вывезены по "коридорам жизни".