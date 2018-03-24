13:56 24.03.2018 | Происшествия | Новости
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Восточная Гута опять подвергается авианалетам ВВС Ассада

В Сирии в результате атаки авиации правительства Башара Асада по городу Арбин погибло 37 человек. Об этом передает dpa.

Восточная Гута опять подвергается авианалетам ВВС Ассада

Сообщается, что миротворческая гуманитарная миссия "Белые каски" не могут проводить операцию по эвакуации 400 тыс населения города из-за постоянных бомбардировок вражеской авиации.

В результате налета на город Арбин, в котором предположительно находились силы мятежников, погибло 37 гражданских лиц, в большинстве своем женщины и дети.

На данный момент правительственные войска Ассада захватили центральную часть города и продолжают вытеснять оппозиционные силы. САА продолжают применять авиацию для бомбардировок сил противника. Некоторые СМИ утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с помощью центра по примирению враждующих сторон, за последние несколько недель сотни жителей Восточной Гуты были вывезены по "коридорам жизни".


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