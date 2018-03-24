В одном из подъездом высотки соседи обнаружили тело младенца

Младенец был найден около одного из мусоропроводов на третьем этаже жилого дома по улице Шевченковской. Неравнодушные жители подобрали ребенка, накормили и оказали первую медицинскую помощь. На место происшествия вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи.

Девочку госпитализировали в больницу, ее состояние стабильное. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личность матери, которая бросила младенца. Проверяются камеры наружного наблюдения, опрашиваются свидетели и соседи по всему дому.

Горе-матери грозит 10 и более лет лишения свободы за содеянное.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице правоохранители ищут мать младенца, которого оставили на помойке. Тело полуживой девочки удалось найти сотрудникам завода по переработке вторсырья по улице Теремковской. Ребенка доставили в госпиталь, однако помощь врачей не помогла спасти малышку, ребенок погиб.